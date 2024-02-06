Норвегия отказала в убежище экс-вагнеровцу Медведеву, но он может там временно проживать

Андрей Медведев (Фото: РосСМИ)

Норвегия не предоставила убежища бывшему участнику террористической Группы Вагнера Андрею Медведеву, но он получил разрешение на временное проживание в стране, которое можно продлевать. Об этом сообщил адвокат боевика Бринюльф Риснес в интервью норвежскому СМИ Dagbladet.

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По словам адвоката, Медведев получил разрешение на временное проживание в Норвегии из-за угрозы безопасности, связанной с его возвращением в РФ.

Риснес объяснил, что это разрешение можно продлевать на постоянной основе, но оно не дает право на получение постоянного вида на жительство или гражданства, а также документ имеет некоторые другие ограничения.

В миграционном управлении Норвегии отказались комментировать Dagbladet информацию о Медведеве, поскольку они обязаны сохранять конфиденциальность и не могут комментировать частные случаи.

Как отмечает издание, в Норвегии статус беженца предоставляется тем, кто отвечает требованиям соответствующей Конвенции и тем, кому грозит смертная казнь, пытки или другие виды наказания по возвращении на родину. Впрочем, отмечает СМИ, есть исключения, в частности, для лиц, виновных в военных или других серьезных преступлениях.

Адвокат боевика говорит, что когда Норвегия принимала решение, имеет ли Медведев право на постоянное разрешение на жительство, то формальная роль Группы Вагнера в войне была центральным вопросом.

"Если бы он был солдатом российской армии, то мог бы получить убежище в Норвегии, хотя он участвовал в боевых действиях в Украине. Но поскольку Группа Вагнера формально не входила в состав российских войск, норвежские власти считают, что он не должен иметь защиты как беженец", – объяснил Риснес.

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Защитник экс-вагнеровца не согласился с решением Норвегии по поводу своего подзащитного. По его словам, хотя Группа Вагнера формально не являлась частью российских войск во время службы Медведева, однако она действовала в составе российских Вооруженных сил в войне против Украины.

"Поэтому я считаю, что он должен иметь полную защиту как беженец, поэтому буду оспаривать отказ", – подытожил он.

LIGA.net дважды обращалась в норвежскую Национальную службу уголовных расследований KRIPOS относительно того, были ли с украинской стороны запросы на экстрадицию Медведева. В мае чиновник KRIPOS ответил, что ему не известно о запросах на экстрадицию бывшего вагнеровца, и он может уехать из Норвегии, если захочет. В ведомстве сообщили, что рассматривают Медведева как свидетеля, и тот предоставлял им информацию, которой они не будут делиться.

22 сентября Медведев неудачно попытался нелегально перейти норвежскую границу и вернуться в Россию, его задержали. За несколько часов до этого боевик сообщил местному журналисту, что его вскоре якобы "могут экстрадировать в Украину и в России ему будет безопаснее". LIGA.net снова обратилась к KRIPOS – там ответили, что не знают о запросах на экстрадицию Медведева.

Впоследствии и украинский Офис генерального прокурора подтвердил изданию hromadske, что не обращался за экстрадицией к норвежской стороне: в их Департамент международно-правового сотрудничества не поступало ходатайство украинских органов досудебного расследования о выдаче Медведева.

Медведев заявлял, что четыре месяца воевал против Украины, был командиром отделения взвода штурмового отряда вагнеровцев.

Под его командованием находился и бывший заключенный Евгений Нужин. Он был завербован ЧВК и сдался в плен в Украине, а после того, как попал обратно в РФ, якобы был "казнен" ударом кувалды по голове, сообщали росСМИ.

Медведев говорил, что ищет убежища в Норвегии, поскольку "опасается за свою жизнь" после того, как стал свидетелем убийств и жестокого обращения с российскими заключенными, завербованными в Группу Вагнера для войны.

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