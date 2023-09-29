Бывший вагнеровец Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию и попросивший убежища, может свободно покинуть эту страну, если захочет: запросов об экстрадиции до сих пор нет. Об этом говорится в ответе на повторный запрос LIGA.net в Национальной службе уголовных расследований KRIPOS, норвежской полиции. Прошлый запрос был четыре месяца назад.

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"Медведева все еще рассматривают как свидетеля, и мы опрашиваем его по поводу информации о времени, когда, по его словам, он служил в группе Вагнера", – сообщил старший советник Норвежской полиции Аксель Вильгельм Дуэ.

По его словам, правоохранители не будут делиться информацией о том, что сообщил им террорист, и тем, как они воспринимают эту информацию.

Чиновник отметил, что бывший наемник может покинуть Норвегию, если хочет. Он отметил, что ему "не известен ни один запрос об экстрадиции" Медведева.

"С нашей стороны Медведев может покинуть (Норвегию. – Ред.), если пожелает. Мне не известен ни один запрос об экстрадиции", – говорится в ответе.

Это повторный запрос, LIGA.net обращалась к KRIPOS в мае и получила ответ, что ведомству не известно о запросах на экстрадицию Медведева, а он может уехать из Норвегии, если он захочет.

25 апреля 2023 года LIGA.net направила в Офис генпрокурора запрос следующего содержания: "Просим предоставить информацию, требует ли Украина экстрадиции из Норвегии бывшего вагнеровца Андрея Медведева? Если нет, то почему? Если да, то что для этого делается, на каком этапе процесс сейчас?" По состоянию на 29 сентября Офис генпрокурора не ответил на запрос.

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22 сентября вагнеровец неудачно попытался нелегально перейти норвежскую границу и вернуться в Россию, его задержали. За несколько часов до этого Медведев сообщил местному журналисту, что его вскоре якобы "могут экстрадировать в Украину, и в России ему будет безопаснее".

Как следует из ответа KRIPOS, запросов на экстрадицию до сих пор нет, и он может покинуть Норвегию легально. На вопрос LIGA.net, зачем в таком случае Медведеву незаконно переходить границу, чиновник посоветовал обратиться в местную полицию в Финнмарке.

ЧВК "Вагнер" признана в Украине террористической организацией. Медведев заявлял, что четыре месяца воевал против Украины, был командиром отделения взвода штурмового отряда террористической Группы Вагнера.

Под его командованием находился и бывший заключенный Евгений Нужин. Он был завербован ЧВК и сдался в плен в Украине, а после того, как попал обратно в РФ, якобы был "казнен" ударом кувалды по голове, сообщали росСМИ.

Сам Медведев заявлял, что ищет убежища в Норвегии, поскольку "опасается за свою жизнь" после того, как стал свидетелем убийств и жестокого обращения с российскими заключенными, завербованными в Группу Вагнера для войны.

Вот полный ответ норвежской службы на повторный запрос:

23 января 2023 года в Норвегии был задержан Медведев, он незаконно пересек границу и просил политического убежища.

18 мая бывший боевик заявил, что хочет вернуться в Россию.

26 июля бывший российский военный, воевавший против Украины, Павел Филатьев сообщил, что получил убежище во Франции. Французское ведомство по делам беженцев и лиц без гражданства ответило LIGA.net , что не будет раскрывать информацию о россиянине, даже если он сам решил ее раскрыть.

, что не будет раскрывать информацию о россиянине, даже если он сам решил ее раскрыть. 18 июля LIGA.net направило электронное письмо в Офис генерального прокурора Украины, чтобы получить информацию, посылались ли запросы об экстрадиции Филатьева украинской стороной. По состоянию на 29 сентября 2023 года ответа нет.

направило электронное письмо в Офис генерального прокурора Украины, чтобы получить информацию, посылались ли запросы об экстрадиции Филатьева украинской стороной. По состоянию на 29 сентября 2023 года ответа нет. 27 сентября спикер Восточной группировки войск сообщил, что вернувшиеся на войну против Украины бывшие боевики террористической Группы Вагнера теперь работают на Минобороны РФ или в его подчиненных структурах.

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