Колишній вагнерівець Андрій Медведєв, який утік до Норвегії та попросив про притулок, може вільно залишити цю державу, якщо захоче: запитів про екстрадицію досі немає. Про це йдеться у відповіді LIGA.net на повторний запит у Національній службі кримінальних розслідувань KRIPOS, агенції норвезької поліції. Минулий запит був чотири місяці тому.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Медведєва все ще розглядають як свідка, і ми опитуємо його щодо інформації про час, коли, за його словами, він служив у Групі Вагнера", – повідомив старший радник Норвезької поліції Аксель Вільгельм Дуе.

За його словами, правоохоронці не ділитимуться інформацією про те, що повідомив їм терорист, і тим, як вони сприймають цю інформацію.

Посадовець зауважив, що колишній найманець може залишити Норвегію, якщо бажає. Він зазначив, що йому "не відомий жодний запит про екстрадицію" Медведєва.

"З нашого боку Медведєв може залишити (Норвегію. – Ред.), якщо забажає. Мені не відомий жодний запит про екстрадицію", – йдеться у відповіді.

Це повторний запит, LIGA.net зверталася до KRIPOS у травні і отримала відповідь, що відомству не відомо про запити на екстрадицію Медведєва, а він може поїхати з Норвегії, якщо він захоче.

25 квітня 2023 року LIGA.net надіслала в Офіс генпрокурора запит такого змісту: "Просимо надати інформацію, чи Україна вимагає екстрадиції з Норвегії колишнього вагнерівця Андрія Медведєва? Якщо ні, то чому? Якщо так, то що для цього робиться, на якому етапі процес зараз?" Станом на 29 вересня Офіс генпрокурора не відповів на запит.

Читайте також: "Розстрілювали, різали всіх, підривали 50 полонених". Свідчення терористів Вагнера: 18+

22 вересня вагнерівець невдало спробував нелегально перейти норвезький кордон і повернутися до Росії, його затримали. За кілька годин до цього Медведєв повідомив місцевому журналісту, що його незабаром нібито "можуть екстрадувати в Україну, і в Росії йому буде безпечніше".

Як випливає з відповіді KRIPOS, запитів на екстрадицію досі немає, і він може покинути Норвегію легально. На запитання LIGA.net, навіщо в такому разі Медведєву незаконно переходити кордон, чиновник порадив звернутися до місцевої поліції у Фіннмарку.

ПВК "Вагнер" визнана в Україні терористичною організацією. Медведєв заявляв, що чотири місяці воював проти України, був командиром відділення взводу штурмового загону терористичної Групи Вагнера.

Під його командуванням перебував і колишній в'язень Євген Нужин. Він був завербований ПВК та здався в полон в Україні, а після того, як потрапив назад до РФ, нібито був "страчений" ударом кувалди по голові, повідомляли росЗМІ.

Сам Медведєв казав, що шукає притулку в Норвегії, оскільки "побоюється за своє життя" після того, як став свідком убивств та жорстокого поводження з російськими в'язнями, завербованими до Групи Вагнера для війни.

Ось повна відповідь норвезької служби на повторний запит:

23 січня 2023 року у Норвегії затримали Медведєва, він незаконно перетнув кордон та просив про політичний притулок.

18 травня колишній бойовик заявив, що хоче повернутись до Росії.

26 липня колишній російський військовий Павло Філатьєв, що воював проти України, заявив, що отримав притулок у Франції. Французьке відомство у справах біженців та осіб без громадянства відповіло LIGA.net , що не розкриватиме інформацію про росіянина, навіть якщо він сам вирішив її розкрити.

, що не розкриватиме інформацію про росіянина, навіть якщо він сам вирішив її розкрити. 18 липня LIGA.net надіслало електронний лист до Офісу генерального прокурора України, щоб отримати інформацію, чи надсилались запити про екстрадицію Філатьєва українською стороною. Станом на 29 вересня 2023 року відповіді немає.

надіслало електронний лист до Офісу генерального прокурора України, щоб отримати інформацію, чи надсилались запити про екстрадицію Філатьєва українською стороною. Станом на 29 вересня 2023 року відповіді немає. 27 вересня речник Східного угруповання військ повідомив, що колишні бойовики терористичної Групи Вагнера, які повернулись на війну проти України, тепер працюють на Міноборони РФ або в підпорядкованих йому структурах.

Читайте також: Терористична Група Вагнера наразі не воює в Україні, є окремі бойовики – ГУР

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.