"Фактически Украина признала Иран причастной к войне". Первое подозрение генералу не из РФ

Под руководством этого иранского военного захватчики совершили более 20 атак на юг Украины, заявили в Офисе генпрокурора

Shahed (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Иранский генерал Шариф Моласареи Аббас Муса заочно получил подозрение по статьям о пособничестве в ведении агрессивной войны и военных преступлениях. В Офисе генерального прокурора (ОГП) отметили , что Украина впервые объявила подозрение иностранному генералу не из России.

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Аббаса Мусу подозревают в пособничестве в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц и нарушению законов и обычаев войны.

По данным следствия, группа иранских инструкторов не только учила военных РФ использовать дроны, но и помогала использовать их по реальным гражданским объектам на украинской территории.

"У нас есть все основания утверждать, что генерал, руководивший этой группой [Аббас Муса], причастен к пособничеству в агрессии РФ", – заявил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта ОГП Юрий Белоусов.

Правоохранитель отметил, что в 2022 году исламская республика передала оккупантам минимум 1500 беспилотников, захватчики использовали их для многочисленных атак по украинской инфраструктуре и гражданскому населению.

Под руководством этого генерала захватчики совершили более 20 атак на юг Украины, акцентировал Белоусов.

Он отметил, что Украина активно делится с международными партнерами информацией о подозреваемых в военных преступлениях – и страна, имеющая дипломатические отношения с Украиной, будет обязана задержать такого человека на своей территории.

Несмотря на официальные отрицания Ирана, Украина собрала "значительный объем" доказательств, свидетельствующих о прямом участии исламской республики в снабжении оружием, обучении российских военных и других видах поддержки РФ, рассказал Белоусов.

По его словам, фактически Украина полностью признала Иран как страну, причастную к ведению войны на ее территории.

Максимально Аббасу Мусе грозит пятнадцать лет тюрьмы.

Также иранского военного вызвали на допрос в Украину – встречи со старшим следователем Главного следственного управления СБУ запланированы на 3-5 сентября.

Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed к 2025 году.

В августе 2024-го Reuters со ссылкой на собеседников в разведке неназванной европейской страны заявила, что десятки российских военных проходят обучение в Иране по использованию баллистической системы малой дальности Fath-360.

В феврале СМИ сообщало о сотрудничестве РФ и Ирана по ракетам, но данные не подтвердились.

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