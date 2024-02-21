Reuters: Иран передал России около 400 баллистических ракет. ГУР: Проверяем и уточняем

Утверждается, что среди переданных ракет есть и Zolfaghar с дальностью до 700 км

Fateh-110 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Британское агентство Reuters со ссылкой на шесть анонимных источников заявило, что Иран передал России около 400 баллистических ракет собственного производства.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net сообщил, что эта информация проверяется и уточняется.

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Среди около 400 ракет много единиц баллистических ракет малой дальности из семейства Fateh-110, среди которых и Zolfaghar, заявили изданию три источника из Ирана. По данным из открытых источников, четвертое поколение Fateh-110 имеют дальность до 400 км, а сами Zolfaghar – до 700 км.

Reuters спросило об этой информации у иранского Минобороны и Революционной гвардии – те отказались от комментариев. Минобороны страны-агрессора РФ не ответило на запрос издания.

По данным одного из иранских источников СМИ, поставки ракет стартовали в начале января, этому предшествовало завершение соответствующего соглашения на встречах между иранскими и российскими военными, а также представителями спецслужб, которые состоялись в конце 2023 года в Тегеране и Москве.

Анонимный иранский военный чиновник заявил Reuters, что было по меньшей мере четыре поставки ракет и в ближайшие недели "будет больше". Более подробную информацию он отказался предоставить.

Другой высокопоставленный иранский чиновник заявил изданию, что некоторые из ракет были отправлены в РФ кораблем через Каспийское море, а другие транспортированы самолетом.

"Будет больше поставок. Нет причин это скрывать. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем", – заявил изданию второй иранский чиновник.

В октябре 2023 года истек срок действия ограничений Совета Безопасности ООН на экспорт Ираном некоторых ракет, беспилотников и других технологий. В то же время США и Евросоюз сохранили санкции в отношении программы баллистических ракет Ирана на фоне опасений по поводу экспорта оружия в его прокси на Ближнем Востоке и в Россию, отмечает Reuters.

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Четвертый источник издания, знакомый с этим вопросом, подтвердил, что РФ недавно получила "большое количество ракет" от Ирана, не предоставив дополнительных подробностей.

В начале января представитель администрации президента США по вопросам нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США обеспокоены тем, что РФ была близка к покупке баллистического оружия малого радиуса у Ирана в дополнение к ракетам, уже полученным из Северной Кореи.

Неназванный чиновник США сообщил Reuters, что Вашингтон видел доказательства активного продвижения таких переговоров, однако не видел никаких признаков того, что такие поставки состоялись. Минобороны США также не ответило на запрос издания относительно комментария.

Анонимный источник из украинских военных сообщил СМИ, что Киев не фиксировал использования российскими войсками иранских баллистических ракет. Минобороны Украины не ответило на запрос агентства относительно комментария.

Анонимный западный дипломат, проинформированный по этому поводу, подтвердил Reuters передачу иранских баллистических ракет РФ в последние недели, но не предоставил больше деталей.

Он сообщил изданию об озабоченности западных стран тем, что взаимная передача РФ оружию Ирану может усилить позицию последнего в любом возможном конфликте с США и Израилем.

ДОПОЛНЕНО. Впоследствии представитель военной разведки Юсов в комментарии LIGA.net сообщил, что информация из материала Reuters проверяется и уточняется.

6 февраля хакерская группировка Prana Network взломала почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder, где хранится информация о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для России.

16 февраля генпрокурор сообщил, что Россия уже использовала по меньшей мере 24 баллистических ракет северокорейского производства, вероятно KN-23/24, во время ракетных обстрелов Украины.

Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

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