Державна прикордонна служба влаштувала "екскурсію" для українців на кордоні із Білоруссю. У ДПСУ запевнили, що українські сили готові зустрічати ворога.

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Прикордонники зазначили, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко під виглядом навчань стягує свої війська до кордону з Україною, у відповідь на що ДПСУ посилює оборону на Чернігівщині.

Військові зняли відео для українців на кордоні із Білоруссю – показали мінні загородження, фортифікації, підірваний на початку повномасштабного вторгнення міст.

Прикордонники, що моніторять ситуацію за допомогою дронів, запевнили, що наразі не спостерігають агресивних дій з території Білорусі.

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