Державна прикордонна служба влаштувала "екскурсію" для українців на кордоні із Білоруссю. У ДПСУ запевнили, що українські сили готові зустрічати ворога.

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Прикордонники зазначили, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко під виглядом навчань стягує свої війська до кордону з Україною, у відповідь на що ДПСУ посилює оборону на Чернігівщині.

Військові зняли відео для українців на кордоні із Білоруссю – показали мінні загородження, фортифікації, підірваний на початку повномасштабного вторгнення міст.

Прикордонники, що моніторять ситуацію за допомогою дронів, запевнили, що наразі не спостерігають агресивних дій з території Білорусі.

10 серпня Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору українськими дронами. Після цього білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів з Україною ракетних систем "Іскандер" та систем залпового вогню "Полонез".

Також білоруське МЗС викликало до себе тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш й заявило, що може поставити питання щодо закриття українського посольства в Мінську.

11 серпня Міноборони Білорусі розпорядилося перемістити танки у Гомельську та Мозирську області, які межують з Україною. Але ДПСУ повідомила, що переміщення техніки біля кордону не зафіксовано.

МЗС України закликало Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних вигаданих загроз.

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