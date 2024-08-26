На территорию Беларуси ночью снова залетали "шахеды"

Три раза в ночь на 26 августа в Беларусь залетали российские ударные беспилотники

Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан)

В Беларусь трижды за ночь залетали российско-иранские дроны типа Shahed во время воздушной атаки оккупационных войск на Украину. Об этом сообщили в мониторинговой беларуской группе Беларускі Гаюн.

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Сообщается, что минувшей ночью "шахеды" трижды проникали на территорию Беларуси.

Это произошло примерно в 03:26, 03:33 и 04:14 каждый раз в районах Полесского радиационно-экологического заповедника, а также Брагинского и Лоевского районов.

Согласно данным мониторинговой группы, ночью авиация ВВС Беларуси не была активной. Очередной вертолет из Мачулищ и истребитель из Барановичей подняли в небо лишь около девяти утра и направили на юг страны.

10 августа диктатор Лукашенко заявил о якобы нарушении беларуского воздушного пространства дронами, запущенными из Украины. Произошло это вечером 9 августа. Впоследствии Минобороны Беларуси опубликовало фото и видео якобы остатков тех же дронов (установить правдивость кадров пока невозможно).

В тот же день беларуское Минобороны заявило о переброске к границам с Украиной ракетных систем "Искандер" и систем залпового огня "Полонез".

11 августа Минобороны Беларуси распорядилось переместить танки национальной армии в Гомельскую и Мозырскую области, граничащие с Украиной. Украинская Госпогранслужба сообщила, что перемещение техники у границы не зафиксировано.

В МИД заявили, что Украина призывает Беларусь "не нагнетать" антиукраинские настроения и не "создавать впечатление" относительно мнимых вымышленных угроз.

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