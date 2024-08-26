На територію Білорусі вночі знову залітали "шахеди"

Три рази в ніч проти 26 серпня до Білорусі залітали російські ударні безпілотники

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

До Білорусі тричі за ніч залітали російсько-іранські дрони типу Shahed під час повітряної атаки окупаційних військ на Україну. Про це повідомили в моніторинговій білоруській групі Беларускі Гаюн.

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Повідомляється, що минулої ночі "шахеди" тричі проникали на територію Білорусі.

Це сталося приблизно о 03:26, 03:33 і 04:14, кожен раз в районах Поліського радіаційно-екологічного заповідника, а також Брагінського та Лоєвського районів.

Згідно з даними моніторингової групи, вночі авіація ВПС Білорусі не була активною. Черговий вертоліт із Мачулищів і винищувач із Барановичів підняли в небо лише близько дев'ятої ранку і направили на південь країни.

10 серпня диктатор Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору дронами, запущеними з України. Сталося це буцімто ввечері 9 серпня. Згодом Міноборони Білорусі опублікувало фото та відео нібито залишків тих самих дронів (встановити правдивість кадрів наразі неможливо).

Того самого дня білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів з Україною ракетних систем "Іскандер" та систем залпового вогню "Полонез".

11 серпня Міноборони Білорусі розпорядилося перемістити танки національної армії у Гомельську та Мозирську області, які межують з Україною. Українська Держприкордонслужба повідомила, що переміщення техніки біля кордону не зафіксовано.

Натомість у МЗС заявили, що Україна закликає Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних вигаданих загроз.

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