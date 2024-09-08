"Дійте зараз". Сибіга звернувся до союзників через російські дрони в Румунії і Латвії

Андрій Сибіга (Фото: Facebook глави МЗС)

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників відреагувати на інциденти з російськими дронами, що залетіли до Румунії і Латвії. Він перелічив кроки, на які Україна чекає від Заходу.

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"Сьогодні російські дрони порушили повітряний простір Румунії та Латвії. Це нагадування: агресивні дії РФ виходять за межі України. Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі", – заявив Сибіга.

Він наголосив, що для цього Україна потребує конкретних дій союзників – колективного рішення використовувати протиповітряну оборону партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною, сильнішої і швидшої військової допомоги українським воїнам, зняття обмежень на використання зброї Україною.

"Дійте зараз. Країна, що захищається від агресії відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може бути обмежена у захисті. Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території РФ. Дозвольте Україні бити у відповідь і захистити життя", – закликав Сибіга.