"Действуйте сейчас". Сибига обратился к союзникам из-за дронов России в Румынии и Латвии

Андрей Сибига (Фото - Facebook главы МИД)

Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига призвал союзников отреагировать на инциденты с российскими дронами, залетевшими в Румынию и Латвию. Он перечислил шаги, которых Украина ждет от Запада.

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"Сегодня российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии и Латвии. Это напоминание: агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины. Коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ, защитить жизни и сохранить мир в Европе", – заявил Сибига.

Он подчеркнул, что для этого Украина нуждается в конкретных действиях союзников – коллективном решении использовать противовоздушную оборону партнеров для сбивания российских ракет и дронов над Украиной, более сильной и более быстрой военной помощи украинским воинам, снятия ограничений на использование оружия Украиной.

"Действуйте сейчас. Страна, которая защищается от агрессии в соответствии со статьей 51 Статута ООН, не может быть ограничена в защите. Международное право позволяет Украине наносить удары по законным военным целям на территории РФ. Разрешите Украине бить в ответ и защитить жизни", – призвал Сибига.