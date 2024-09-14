Росія вдарила ракетою по передмістю Одеси: є загиблі й поранена
Увечері 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Одеському району, унаслідок чого є загиблі. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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За його словами, окупанти, попередньо, використали ракету з касетною бойовою частиною. Унаслідок атаки у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
Під час рятувальної операції були виявлені тіла подружжя – чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження.
Також постраждала 65-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення голови та правого кульшового суглоба. Жінку доставили до лікарні у стані середнього ступеня важкості.
- 8 вересня під час дронової атаки на Одеську область російські ударні безпілотники порушили повітряний простір Румунії.
- Уночі та вранці 13 вересня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. В Одесі через атаку є пошкодження унаслідок падіння уламків "шахедів".
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