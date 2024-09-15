С вечера Россия атаковала Украину двумя "Искандерами", Х-59 и 14 "шахедами"

Запуск ракеты "Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 15 сентября россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и управляемой авиаракетой Х-59 – последнюю удалось сбить Силам обороны, а также уничтожить 10 из 14 дронов-камикадзе типа Shahed. Об этом сообщили Воздушные силы.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Радиотехнические войска Воздушных сил всего обнаружили и сопровождали 17 российских средств воздушного нападения: захватчики ударили по Одесской области двумя ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма и одной Х-59 из оккупированной части Запорожской области, а также 14 "шахедами" из Курска РФ и Чауды в Крыму.

Нападение отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны – благодаря боевой работе сбиты авиаракета Х-59 и 10 беспилотников.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

Вечером 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Одесскому району, из-за атаки погибли супруги, есть пострадавшая. Предварительно, РФ использовала ракету с кассетной боевой частью.

Россияне дважды били по Харькову вечером 14 и ночью 15 сентября – был пожар в учебном заведении, повреждено остекление в поликлинике.

В ночь на 15 сентября в Николаевской области Силы обороны сбили три "шахеда" – в результате падения обломков повреждено гражданское предприятие, возник пожар на складах.

Смотрите также: Водолазы достали остатки "шахеда" из Днепра – видео, фото