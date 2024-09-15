З вечора Росія атакувала Україну двома "Іскандерами", Х-59 та 14 "шахедами"

Запуск ракети "Іскандер" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 15 вересня росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та керованою авіаракетою Х-59 – останню вдалося збити Силам оборони, а також знищити 10 з 14 дронів-камікадзе типу Shahed. Про це повідомили Повітряні сили.

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Радіотехнічні війська Повітряних сил загалом виявили та супроводили 17 російських засобів повітряного нападу: загарбники вдарили по Одещині двома ракетами "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та однією Х-59 з окупованої частини Запорізької області, а також 14 "шахедами" з Курська РФ та Чауди в Криму.

Напад відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони – завдяки бойовій роботі збито авіаракету Х-59 та 10 безпілотників.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.

Увечері 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Одеському району, через атаку загинуло подружжя, є постраждала. Попередньо, РФ використала ракету з касетною бойовою частиною.

Росіяни двічі били по Харкову ввечері 14 та вночі 15 вересня – була пожежа у навчальному закладі, пошкоджено скління в поліклініці.

У ніч проти 15 вересня на Миколаївщині Сили оборони збили три "шахеди" – унаслідок падіння уламків є пошкодження цивільного підприємства, виникла пожежа на складах.

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