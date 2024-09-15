Росіяни атакували "шахедами" Миколаївщину – уламки пошкодили підприємство та спричинили пожежу
У ніч проти 15 вересня на Миколаївщині Сили оборони збили три російські дрони-камікадзе типу Shahed – унаслідок падіння уламків є пошкодження цивільного підприємства, виникла пожежа на складах. Про це повідомив очільник обладміністрації Віталій Кім.
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Загалом військовим вдалося збити три "шахеди" над Миколаївщиною, написав він.
Унаслідок бойової роботи та падіння уламків дронів є пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі, також виникла пожежа у складських приміщеннях, зазначив посадовець.
Обійшлося без постраждалих, підсумував Кім.
- Уночі та вранці 13 вересня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. В Одесі через атаку є пошкодження унаслідок падіння уламків "шахедів".
- 14 вересня росіяни завдали ударів по одному із підприємств Запорізької області – загинули троє людей. Увечері того ж дня російські військові завдали ракетного удару по Одеському району, через атаку загинуло подружжя, є постраждала.
- Росіяни двічі били по Харкову ввечері 14 та вночі 15 вересня – була пожежа у навчальному закладі, пошкоджено скління в поліклініці.
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