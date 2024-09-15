Росіяни атакували "шахедами" Миколаївщину – уламки пошкодили підприємство та спричинили пожежу

Shahed (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 15 вересня на Миколаївщині Сили оборони збили три російські дрони-камікадзе типу Shahed – унаслідок падіння уламків є пошкодження цивільного підприємства, виникла пожежа на складах. Про це повідомив очільник обладміністрації Віталій Кім.

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Загалом військовим вдалося збити три "шахеди" над Миколаївщиною, написав він.

Унаслідок бойової роботи та падіння уламків дронів є пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі, також виникла пожежа у складських приміщеннях, зазначив посадовець.

Обійшлося без постраждалих, підсумував Кім.

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