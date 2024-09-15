Россияне атаковали "шахедами" Николаевщину – обломки повредили предприятие и вызвали пожар

Shahed (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 15 сентября в Николаевской области Силы обороны сбили три российских дрона-камикадзе типа Shahed – в результате падения обломков повреждения гражданского предприятия, возник пожар на складах. Об этом сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.

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В целом военным удалось сбить три "шахеда над Николаевщиной", написал он.

В результате боевой работы и падения обломков дронов есть повреждения на предприятии пищевой промышленности в Николаевском районе, также возник пожар на складских помещениях, отметил чиновник.

Обошлось без пострадавших, подытожил Ким.

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