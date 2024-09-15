Россияне атаковали "шахедами" Николаевщину – обломки повредили предприятие и вызвали пожар
В ночь на 15 сентября в Николаевской области Силы обороны сбили три российских дрона-камикадзе типа Shahed – в результате падения обломков повреждения гражданского предприятия, возник пожар на складах. Об этом сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.
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В целом военным удалось сбить три "шахеда над Николаевщиной", написал он.
В результате боевой работы и падения обломков дронов есть повреждения на предприятии пищевой промышленности в Николаевском районе, также возник пожар на складских помещениях, отметил чиновник.
Обошлось без пострадавших, подытожил Ким.
- Ночью и утром 13 сентября россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. В Одессе из-за атаки есть повреждения в результате падения обломков "шахедов".
- 14 сентября россияне нанесли удары по одному из предприятий Запорожской области – погибли три человека. Вечером того же дня российские военные нанесли ракетный удар по Одесскому району, из-за атаки погибли супруги, есть пострадавшая.
- Россияне дважды били по Харькову вечером 14 и ночью 15 сентября – был пожар в учебном заведении, поврежден остекление в поликлинике.
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