РФ била по Харькову: был пожар в учебном заведении, повреждено остекление в поликлинике
Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Россияне дважды били по Харькову вечером 14 и ночью 15 сентября – был пожар в учебном заведении, повреждено остекление в поликлинике. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По его данным, 14 сентября, в 23:20, россияне ударили двумя управляемыми авиабомбами по Харькову – возник пожар в здании учебного заведения, пылала трава в Киевском районе.

Почти через час, в 00:13, 15 сентября оккупанты попали в землю на территории больницы Киевского района – из-за этого было повреждено остекление здания поликлиники, написал чиновник.

Обошлось без пострадавших, последствия попаданий ликвидировали экстренные службы, подытожил Синегубов.

Читайте также: Россияне ударили КАБом по Ахтырке в Сумской области – есть разрушения

войнаХарьковударатака