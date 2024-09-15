РФ била по Харькову: был пожар в учебном заведении, повреждено остекление в поликлинике

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Россияне дважды били по Харькову вечером 14 и ночью 15 сентября – был пожар в учебном заведении, повреждено остекление в поликлинике. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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По его данным, 14 сентября, в 23:20, россияне ударили двумя управляемыми авиабомбами по Харькову – возник пожар в здании учебного заведения, пылала трава в Киевском районе.

Почти через час, в 00:13, 15 сентября оккупанты попали в землю на территории больницы Киевского района – из-за этого было повреждено остекление здания поликлиники, написал чиновник.

Обошлось без пострадавших, последствия попаданий ликвидировали экстренные службы, подытожил Синегубов.

12 сентября россияне атаковали Харьков с воздуха – на месте удара деблокировали женщину с ребенком, угрозы их жизни не было, есть разрушения.

14 сентября россияне нанесли удары по одному из предприятий Запорожской области – погибли три человека.

Вечером того же дня российские военные нанесли ракетный удар по Одесскому району, из-за атаки погибли супруги, есть пострадавшая.

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