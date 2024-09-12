Россияне ударили по Харькову – спасатели деблокировали женщину с ребенком

Угрозы их здоровью и жизни нет. Также повреждено 15 частных домов

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Россияне атаковали Харьков с воздуха – на месте удара деблокировали женщину с ребенком, угрозы их жизни нет, есть разрушения.

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Удар пришелся по Киевскому району города – в 17:20 было известно о повреждении частного дома, забора и остекления окон других домов, написал глава обладминистрации Олег Синегубов.

Впоследствии он сообщил: на месте удара спасатели деблокировали женщину с ребенком – угрозы их здоровью и жизни нет.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне били авиабомбами ФАБ-250 – повреждено более 15 частных домов, четыре человека обратились к врачам с острой реакцией на стресс.

По его данным, всего было два "прилета" – они пришлись по частному сектору.

Россияне ударили, по предварительным данным, кассетными боеприпасами по жилому кварталу поселка Боровая в Харьковской области – двое погибших, есть пострадавшие и разрушения.

Россияне ударили, по предварительным данным, двумя авиабомбами по гражданской инфраструктуре поселка Ямполь в Сумской области – из-за атаки погибла женщина.

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