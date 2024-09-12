В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми: список общин

Эвакуация (Иллюстративное фото: ГСЧС)

В четверг, 12 сентября, на Совете обороны Харьковской области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов Купянского района. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, планируется эвакуировать 269 детей из 29 населенных пунктов:

→ Купянская община – 10 населенных пунктов (158 детей);

→ Куриловская община – шесть населенных пунктов (41 ребенок);

→ Кондрашовская община – 13 населенных пунктов (70 детей).

На сегодняшний день эвакуировали 10 семей. Работа идет, отметил Синегубов.

По его словам, все эвакуированные получат материальную помощь от международных организаций, включая ООН, гуманитарную, психологическую и юридическую поддержку. Все, кто в этом нуждается, получают временное проживание или помощь в эвакуации в другие области.

Глава ОВА напомнил, что действует "горячая линия" по вопросам эвакуации. Жителей области призвали обращаться по номеру: 0-800-33-92-91.

19 августа власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровской общины Донецкой области.

9 сентября в Шосткинском районе Сумской области была объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов – Глухова, Свеси и Эсмани.

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