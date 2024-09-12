У Харківській області розширили зону примусової евакуації родин із дітьми: перелік громад

Евакуація (Ілюстративне фото: ДСНС)

У четвер, 12 вересня, на Раді оборони Харківської області ухвалили рішення щодо примусової евакуації родин з дітьми з низки населених пунктів Куп’янського району. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, планується евакуювати 269 дітей із 29 населених пунктів:

→ Куп'янська громада – 10 населених пунктів (158 дітей);

→ Курилівська громада – 6 населених пунктів (41 дитина);

→ Кіндрашівська громада – 13 населених пунктів (70 дітей).

На сьогодні евакуювали 10 родин. Робота триває, зазначив Синєгубов.

За його словами, всі евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних організацій, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну та юридичну підтримку. Всі, хто цього потребують, отримують тимчасове проживання або ж допомогу в евакуації до інших областей.

Очільник ОВА нагадав, що діє "гаряча лінія" з питань евакуації. Мешканців області закликали звертатися за номером : 0-800-33-92-91.

19 серпня влада розпочала примусову евакуацію сімей з дітьми з Покровської громади Донецької області.

9 вересня у Шосткинському районі Сумської області було оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів – Глухова, Свеси й Есмані.

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