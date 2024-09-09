На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з Глухова, Свеси та Есмані – мапа

На 7 вересня з цих населених пунктів вже було евакуйовано 242 особи, 50 з них – діти

Евакуація у Сумській області (Ілюстративне фото: Telegram обладміністрації)

На Сумщині у Шосткинському районі оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів – Глухова, Свеси та Есмані, повідомила обладміністрація.

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За даними посадовців, на 7 вересня з цих населених пунктів вже було евакуйовано 242 особи, 50 з них – діти.

Також близько тижня в області було створено загін поліціянтів "Білі янголи", які на трьох броньованих автомобілях надаватимуть допомогу з евакуації, повідомив очільник ОВА Володимир Артюх.

До того ж він повідомив, що з Шостки до Києва продовжить працювати причіпний евакуаційний вагон.

Відстань від кожного з цих населених пунктів до російсько-українського кордону становить близько 10 км:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

20 серпня очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що надалі із Сумської області необхідно евакуювати 45 000 осіб, це не термінова евакуація.

Після початку Курської операції очільник Сумської ОВА повідомив, що зменшилася кількість російських обстрілів області зі ствольної зброї та кількість жертв. Водночас росіяни продовжують бити по області іншим озброєнням.

Ввечері 31 серпня війська країни-агресора завдали ракетного удару по колоні зерновозів у Сумській області, одна людина загинула.

1 вересня у Сумах росіяни завдали удару по приміщенню закладу освіти, де розташовано центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

6 вересня росіяни вдарили по Краснопіллю Сумського району: загинула жінка, серед п'ятьох поранених є двоє дітей.

У ніч проти 8 вересня окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми – загинули дві людини, ще четверо, зокрема двоє дітей, отримали поранення.

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