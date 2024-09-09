На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з Глухова, Свеси та Есмані – мапа
На Сумщині у Шосткинському районі оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів – Глухова, Свеси та Есмані, повідомила обладміністрація.
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За даними посадовців, на 7 вересня з цих населених пунктів вже було евакуйовано 242 особи, 50 з них – діти.
Також близько тижня в області було створено загін поліціянтів "Білі янголи", які на трьох броньованих автомобілях надаватимуть допомогу з евакуації, повідомив очільник ОВА Володимир Артюх.
До того ж він повідомив, що з Шостки до Києва продовжить працювати причіпний евакуаційний вагон.
Відстань від кожного з цих населених пунктів до російсько-українського кордону становить близько 10 км:
20 серпня очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що надалі із Сумської області необхідно евакуювати 45 000 осіб, це не термінова евакуація.
- Після початку Курської операції очільник Сумської ОВА повідомив, що зменшилася кількість російських обстрілів області зі ствольної зброї та кількість жертв. Водночас росіяни продовжують бити по області іншим озброєнням.
- Ввечері 31 серпня війська країни-агресора завдали ракетного удару по колоні зерновозів у Сумській області, одна людина загинула.
- 1 вересня у Сумах росіяни завдали удару по приміщенню закладу освіти, де розташовано центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.
- 6 вересня росіяни вдарили по Краснопіллю Сумського району: загинула жінка, серед п'ятьох поранених є двоє дітей.
- У ніч проти 8 вересня окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми – загинули дві людини, ще четверо, зокрема двоє дітей, отримали поранення.
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