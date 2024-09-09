На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з Глухова, Свеси та Есмані – мапа
Евакуація у Сумській області (Ілюстративне фото: Telegram обладміністрації)

На Сумщині у Шосткинському районі оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів – Глухова, Свеси та Есмані, повідомила обладміністрація.

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За даними посадовців, на 7 вересня з цих населених пунктів вже було евакуйовано 242 особи, 50 з них – діти.

Також близько тижня в області було створено загін поліціянтів "Білі янголи", які на трьох броньованих автомобілях надаватимуть допомогу з евакуації, повідомив очільник ОВА Володимир Артюх.

До того ж він повідомив, що з Шостки до Києва продовжить працювати причіпний евакуаційний вагон.

Відстань від кожного з цих населених пунктів до російсько-українського кордону становить близько 10 км:

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate

20 серпня очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що надалі із Сумської області необхідно евакуювати 45 000 осіб, це не термінова евакуація.

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