Росіяни вдарили авіабомбою по Сумах: є загиблі й поранені – фото

Наслідки удару (Фото: Сумська ОВА)

У ніч проти неділі, 8 вересня, окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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За даними ОВА, у результаті російської атаки загинули дві людини. Ще четверо людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення.

Також пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

У військовій адміністрації зазначили, що над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога.

Фото: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА

Ввечері 31 серпня війська країни-агресора завдали ракетного удару по колоні зерновозів у Сумській області, одна людина загинула.

1 вересня у Сумах росіяни завдали удару по приміщенню закладу освіти, де розташовано центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

6 вересня росіяни вдарили по Краснопіллю Сумського району: загинула жінка, серед п'ятьох поранених є двоє дітей.

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