Росія атакувала Харків: "є "прильоти" в двох районах

На одному з місць влучань почалася пожежа

Харків (Фото: Depositphotos)

Росія вчергове атакувала Харків, у місті фіксується два "прильоти". Про це повідомив мер Ігор Терехов.

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О 15:59 він написав про два вибухи в Харкові.

Пізніше Терехов повідомив, що удари прийшлися по Індустріальному та Салтівському районах. На місці одного з "прильотів" почалася пожежа.

Інформація щодо постраждалих на момент публікації новини не надходила.

ДОПОВНЕНО О 17:05. Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що, за попередніми даними, РФ вгатила по садовому товариству в Індустріальному районі. Ще один удар – у Малій Данилівці у приватний сектор.

Росія регулярно обстрілює Харків і область із різних типів озброєння.

Одна з останніх масованих атак відбулась 1 вересня. РФ випустила по Харкову понад 10 ракет: поранення отримали десятки людей. Пошкоджено торговельний центр, Палац спорту й інші будівлі.

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