Росія атакувала Харків: "є "прильоти" в двох районах

Росія атакувала Харків: "є "прильоти" в двох районахдоповнено
Росія вчергове атакувала Харків, у місті фіксується два "прильоти". Про це повідомив мер Ігор Терехов.
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О 15:59 він написав про два вибухи в Харкові.
Пізніше Терехов повідомив, що удари прийшлися по Індустріальному та Салтівському районах. На місці одного з "прильотів" почалася пожежа.
Інформація щодо постраждалих на момент публікації новини не надходила.
ДОПОВНЕНО О 17:05. Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що, за попередніми даними, РФ вгатила по садовому товариству в Індустріальному районі. Ще один удар – у Малій Данилівці у приватний сектор.
- Росія регулярно обстрілює Харків і область із різних типів озброєння.
- Одна з останніх масованих атак відбулась 1 вересня. РФ випустила по Харкову понад 10 ракет: поранення отримали десятки людей. Пошкоджено торговельний центр, Палац спорту й інші будівлі.
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