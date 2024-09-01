З’явилось відео моменту прильоту по Палацу спорту у Харкові
У мережі з’явилось відео моменту прильоту по Палацу спорту у Харкові під час масованої ракетної атаки з боку РФ 1 вересня. Правоохоронці повідомляли, що, за попередніми даними, росіяни били по місту ракетами "Іскандер-М".
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Під час масованої атаки було пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: магазини, аптеки, кафе, кавʼярні, адміністративні будівлі, автомобілі, поштові відділення, банки.
За даними Нацполіції, окупанти випустили понад 10 ракет по Харкову. Було три влучання ракетами ЗРК С-300 та три – ракетами "Іскандер-М".
Національний олімпійський комітет України відреагував на удар по Палацу спорту: "Вчергове нагадуємо, що #RussiaIsATerroristState, а позиція України залишається непохитною. Допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі".
- Росія регулярно обстрілює Харків і область з різних типів озброєння. 30 серпня РФ завдала масованих авіаударів по обласному центру.
- У результаті влучання авіабомби у житлову 12-поверхівку сталися руйнації конструкцій та почалася пожежа площею близько 1500 квадратних метрів. Жертвами ворожого удару стали шестеро людей. Ще 97 людей отримали поранення. 31 серпня було оголошено днем трауру у Харкові.