В сети появилось видео момента прилета по Дворцу спорта в Харькове во время массированной ракетной атаки со стороны РФ 1 сентября. Правоохранители сообщали, что, по предварительным данным, россияне били по городу ракетами "Искандер-М".

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Во время массированной атаки была повреждена исключительно гражданская инфраструктура: магазины, аптеки, кафе, кофейни, административные здания, автомобили, почтовые отделения, банки.

По данным Нацполиции, оккупанты выпустили более 10 ракет по Харькову. Было три попадания ракетами ЗРК С-300 и три – ракетами "Искандер-М".

Национальный олимпийский комитет Украины отреагировал на удар по Дворцу спорта: "В очередной раз напоминаем, что #RussiaIsATerroristState, а позиция Украины остается непоколебимой. Пока российские войска при поддержке беларуского правительства продолжают совершать акты геноцида против украинского народа, российским и беларуским спортсменам должно быть запрещено любом международном соревновании в любом статусе".