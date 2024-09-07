Россия атаковала Харьков: "есть "прилеты" в двух районах
Россия в очередной раз атаковала Харьков, в городе фиксируется два "прилета". Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
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В 15:59 он написал о двух взрывах в Харькове.
Позже Терехов сообщил, что удары пришлись по Индустриальному и Салтовскому районам. На месте одного из "прилетов" начался пожар.
Информация о пострадавших на момент публикации новости не поступала.
- Россия регулярно обстреливает Харьков и область из разных типов вооружения.
- Одна из последних массированных атак произошла 1 сентября. РФ выпустила по Харькову более 10 ракет: ранения получили десятки человек. Повреждены торговый центр, Дворец спорта и другие здания.
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