Россия атаковала Харьков: "есть "прилеты" в двух районах

На одном из мест попаданий начался пожар

Харьков (Фото: Depositphotos)

Россия в очередной раз атаковала Харьков, в городе фиксируется два "прилета". Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

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В 15:59 он написал о двух взрывах в Харькове.

Позже Терехов сообщил, что удары пришлись по Индустриальному и Салтовскому районам. На месте одного из "прилетов" начался пожар.

Информация о пострадавших на момент публикации новости не поступала.

Россия регулярно обстреливает Харьков и область из разных типов вооружения.

Одна из последних массированных атак произошла 1 сентября. РФ выпустила по Харькову более 10 ракет: ранения получили десятки человек. Повреждены торговый центр, Дворец спорта и другие здания.

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