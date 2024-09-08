Россияне ударили авиабомбой по Сумам: есть погибшие и раненые – фото

Последствия удара (Фото: Сумская ОВА)

В ночь на воскресенье, 8 сентября, оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

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По данным ОВА, в результате российской атаки погибли два человека. Еще четыре человека, в том числе двое детей получили ранения.

Также повреждены частные дома и автомобили.

В военной администрации отметили, что над ликвидацией последствий вражеской атаки работают все необходимые службы. Раненым предоставляется необходимая медицинская помощь.

Фото: Сумская ОВА

Фото: Сумская ОВА

Фото: Сумская ОВА

Вечером 31 августа войска страны-агрессора нанесли ракетный удар по колонне зерновозов в Сумской области, один человек погиб.

1 сентября в Сумах россияне нанесли удар по помещению учебного заведения, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

6 сентября россияне ударили по Краснополью Сумского района: погибла женщина, среди пятерых раненых двое детей.

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