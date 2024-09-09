В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из Глухова, Свесы и Эсмани – карта

На 7 сентября из этих населенных пунктов уже были эвакуированы 242 человека, 50 из них – дети

Эвакуация в Сумской области (Иллюстративное фото: Telegram обладминистрации)

В Сумской области в Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов – Глухова, Свесы и Эсмани, сообщила обладминистрация.

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По данным чиновников, на 7 сентября из этих населенных пунктов уже были эвакуированы 242 человека, 50 из них – дети.

Также около недели назад в области был создан отряд полицейских "Белые ангелы", которые на трех бронированных автомобилях будут оказывать помощь в эвакуации, сообщил глава ОВА Владимир Артюх.

Кроме того, он сообщил, что из Шостки в Киев продолжит работу прицепной эвакуационный вагон.

Расстояние от каждого из этих населенніх пунктов до российско-украинской границы составляет около 10 км.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

20 августа глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что в дальнейшем из Сумской области необходимо эвакуировать 45 000 человек, это не срочная эвакуация.

После начала Курской операции глава Сумской ОВА сообщил, что уменьшилось количество российских обстрелов области из ствольного оружия и число жертв. В то же время россияне продолжают бить по области другим вооружением.

Вечером 31 августа войска страны-агрессора нанесли ракетный удар по колонне зерновозов в Сумской области, один человек погиб.

1 сентября в Сумах россияне нанесли удар по помещению учебного заведения, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

6 сентября россияне ударили по Краснополью Сумского района: погибла женщина, среди пятерых раненых — двое детей.

В ночь на 8 сентября оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы – погибли два человека, еще четверо, в том числе двое детей, получили ранения.

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