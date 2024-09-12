Росіяни вдарили, попередньо касетними снарядами, по житловому кварталу на Харківщині – є жертви
Росіяни вдарили, попередньо касетними боєприпасами, по житловому кварталу селища Борова на Харківщині – двоє загиблих, є постраждалі та руйнування. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.
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Удар по Боровій Ізюмського району стався о 12:40 – спочатку було відомо про постраждалу 64-річну жінку, її ушпиталили, а також поранення отримав цивільний чоловік. Також були загоряння будинків і магазинів, писав чиновник.
Надалі, о 14:24, він повідомив про загибель цивільного чоловіка – на той момент було відомо про сімох постраждалих, росіяни застосували тактику подвійного удару.
Загалом на момент публікації відомо про двох загиблих – з-під завалів деблокували тіло жінки.
За попередніми даними ОВА, росіяни вдарили касетними боєприпасами по житловому кварталу – палає не менш як п'ять будинків.
- У ніч проти 12 вересня російська армія атакувала Конотоп у Сумській області "шахедами" й авіацією. Є постраждалі та руйнування в центрі міста, виникли проблеми з водою й енергетикою. Росія здійснила сьому повітряну атаку на Київ за вересень, запустивши в бік столиці безпілотники.
- Також один "шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції. Росія навмисно прокладає такі маршрути – це частина терористичної тактики, наголосив начальник ОВА.
- Загалом сили протиповітряної оборони знищили 44 з 64 дронів окупантів, також РФ била балістичними, крилатими й авіаційними ракетами.
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