Росіяни вдарили, попередньо касетними снарядами, по житловому кварталу на Харківщині – є жертви

У Боровій палає не менш як п'ять будинків, повідомив очільник ОВА

Російська артилерія (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни вдарили, попередньо касетними боєприпасами, по житловому кварталу селища Борова на Харківщині – двоє загиблих, є постраждалі та руйнування. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

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Удар по Боровій Ізюмського району стався о 12:40 – спочатку було відомо про постраждалу 64-річну жінку, її ушпиталили, а також поранення отримав цивільний чоловік. Також були загоряння будинків і магазинів, писав чиновник.

Надалі, о 14:24, він повідомив про загибель цивільного чоловіка – на той момент було відомо про сімох постраждалих, росіяни застосували тактику подвійного удару.

Загалом на момент публікації відомо про двох загиблих – з-під завалів деблокували тіло жінки.

За попередніми даними ОВА, росіяни вдарили касетними боєприпасами по житловому кварталу – палає не менш як п'ять будинків.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

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