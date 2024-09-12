РФ ударила, предварительно кассетными снарядами, по жилому кварталу Боровой – есть жертвы
Россияне ударили, предварительно кассетными боеприпасами, по жилому кварталу поселка Боровая в Харьковской области – двое погибших, есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
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Удар по Боровой Изюмского района произошел в 12:40 – сначала было известно о пострадавшей 64-летней женщине, ее госпитализировали, а также ранения получил гражданский мужчина. Также было возгорание домов и магазинов, писал чиновник.
В дальнейшем, в 14:24, он сообщил о гибели гражданского мужчины – на тот момент было известно о семи пострадавших, россияне применили тактику двойного удара.
В общей сложности на момент публикации известно о двух погибших – из-под завалов деблокировали тело женщины.
По предварительным данным ОВА, россияне ударили кассетными боеприпасами по жилому кварталу – горит не менее пяти домов.
- В ночь на 12 сентября российская армия атаковала Конотоп в Сумской области "шахедами" и авиацией. Есть пострадавшие и разрушения в центре города, возникли проблемы с водой и энергетикой. Россия совершила седьмую воздушную атаку на Киев за сентябрь, запустив в сторону столицы беспилотники.
- Также один "шахед" пролетел в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции. Россия намеренно прокладывает такие маршруты – это часть террористической тактики, подчеркнул начальник ОВА.
- В общей сложности силы противовоздушной обороны уничтожили 44 из 64 дронов оккупантов, также РФ била баллистическими, крылатыми и авиационными ракетами.
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