РФ ударила, предварительно кассетными снарядами, по жилому кварталу Боровой – есть жертвы

В поселке в Харьковской области горят не менее пяти домов, сообщил глава ОВА

Российская артиллерия (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне ударили, предварительно кассетными боеприпасами, по жилому кварталу поселка Боровая в Харьковской области – двое погибших, есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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Удар по Боровой Изюмского района произошел в 12:40 – сначала было известно о пострадавшей 64-летней женщине, ее госпитализировали, а также ранения получил гражданский мужчина. Также было возгорание домов и магазинов, писал чиновник.

В дальнейшем, в 14:24, он сообщил о гибели гражданского мужчины – на тот момент было известно о семи пострадавших, россияне применили тактику двойного удара.

В общей сложности на момент публикации известно о двух погибших – из-под завалов деблокировали тело женщины.

По предварительным данным ОВА, россияне ударили кассетными боеприпасами по жилому кварталу – горит не менее пяти домов.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

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