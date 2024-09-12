Росіяни вдарили по Харкову – рятувальники деблокували жінку з дитиною

Загрози їх здоров'ю та життю немає. Також пошкоджено 15 приватних будинків

Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Росіяни атакували Харків з повітря – на місці удару деблокували жінку з дитиною, загрози їхньому життю немає, є руйнування.

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Удар прийшовся по Київському району міста – о 17:20 було відомо про пошкодження приватного будинку, паркану та скління вікон інших будинків, написав очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

Згодом він повідомив: на місці удару рятувальники деблокували жінку з дитиною – загрози їхньому здоров'ю та життю немає.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що росіяни били авіабомбами ФАБ-250 – пошкоджено понад 15 приватних будинків, чотири людини звернулися до лікарів з гострою реакцією на стрес.

За його даними, всього було два "прильоти" – вони прийшлися по приватному сектору.

ДОПОВНЕНО. Обласна прокуратура повідомила: через авіаатаки РФ по Харкову та передмістю постраждали семеро людей. серед них 10-річна дитина. У житлових будинках пошкоджено фасади, вибито вікна.

Також у місті Дергачі через атаки окупантів теж пошкоджено приватні домоволодіння — через обстріл за медичною допомогою звернулися дві жінки та чоловік, у них діагностували гостру реакцію на стрес.

Окрім цього росіяни били авіаційним боєприпасом по території "Екопарку" у селищі Лісне Малоданилівської громади — травмованих немає, пошкоджено дерева та огорожу.

Попередньо, правоохоронці встановили, що для обстрілів загарбники застосували ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції. Останній збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів.

Розпочато кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни. Максимальне покарання — до дванадцяти років тюрми.

Фото: Харківська облпрокуратура

Фото: Харківська облпрокуратура

Фото: Харківська облпрокуратура

Фото: Харківська облпрокуратура

Фото: Харківська облпрокуратура

Фото: Харківська облпрокуратура

Фото: Харківська облпрокуратура

Росіяни вдарили, попередньо, касетними боєприпасами по житловому кварталу селища Борова на Харківщині – двоє загиблих, є постраждалі та руйнування.

Росіяни вдарили, попередньо, двома авіабомбами по цивільній інфраструктурі селища Ямпіль на Сумщині – через атаку загинула жінка.

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