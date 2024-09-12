Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Сумщини, попередньо, двома авіабомбами

Через атаку загинула 41-річна жінка, що була на території власного домоволодіння

Фото: Сумська обласна прокуратура

Росіяни вдарили, попередньо, двома авіабомбами по цивільній інфраструктурі селища Ямпіль на Сумщині – через атаку загинула жінка. Про це повідомила обласна прокуратура.

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За даними правоохоронців, 12 вересня близько 15:40 росіяни попередньо скинули два КАБи на цивільну інфраструктуру Ямполя Шосткинського району.

Через атаку загинула 41-річна жінка, що була на території власного домоволодіння, зазначає облпрокуратура.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Сумська облпрокуратура

Ямпіль знаходиться на півночі Сумьскої області у близько 20 км від російсько-українського кордону:

Мапа: Deepstate

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