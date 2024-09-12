Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Сумщини, попередньо, двома авіабомбами
Росіяни вдарили, попередньо, двома авіабомбами по цивільній інфраструктурі селища Ямпіль на Сумщині – через атаку загинула жінка. Про це повідомила обласна прокуратура.
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За даними правоохоронців, 12 вересня близько 15:40 росіяни попередньо скинули два КАБи на цивільну інфраструктуру Ямполя Шосткинського району.
Через атаку загинула 41-річна жінка, що була на території власного домоволодіння, зазначає облпрокуратура.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.
Ямпіль знаходиться на півночі Сумьскої області у близько 20 км від російсько-українського кордону:
- Після початку Курської операції очільник Сумської ОВА повідомив, що зменшилася кількість російських обстрілів області зі ствольної зброї та кількість жертв. Водночас росіяни продовжують бити по області іншим озброєнням.
- Ввечері 31 серпня війська країни-агресора завдали ракетного удару по колоні зерновозів у Сумській області, одна людина загинула.
- 1 вересня у Сумах росіяни завдали удару по приміщенню закладу освіти, де розташовано центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.
- 6 вересня росіяни вдарили по Краснопіллю Сумського району: загинула жінка, серед п'ятьох поранених є двоє дітей.
- У ніч проти 8 вересня окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми – загинули дві людини, ще четверо, зокрема двоє дітей, отримали поранення.
- 9 вересня на Сумщині у Шосткинському районі було оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів – Глухова, Свеси та Есмані.
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