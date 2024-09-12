"Єдиний вихід – евакуація". РФ двічі вдарила по транспортній інфраструктурі Покровська – фото

Окупанти залишили громаду без світла, газу та води

Фото: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин

Росіяни двічі уразили транспортну інфраструктуру Покровська та зруйнували секцію шляхопроводу. Частина критичної інфраструктури міста також зруйнована, повідомила Покровська міська військова адміністрація.

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На фото, які у своєму розпорядженні має LIGA.net, видно, що один із прольотів мосту повністю зруйнований:

Фото: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин

Фото: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин

Фото: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин

Фото: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин

Фото: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин

Росіяни залишили Покровську громаду без світла, газу та води

ОВА повідомила, що 11 вересня, близько 10:50, стався російський обстріл східної частини Покровська із влучанням біля одного зі шляхопроводів – вибухова хвиля також пошкодила житлові багатоквартирні будинки.

За даними влади, вже 12 вересня, о 04:40, росіяни поцілили у дорожньо-транспортний об'єкт та зруйнували одну із секцій шляхопроводу. Про постраждалих не повідомлялося, тип озброєння, яким вдарили окупанти, встановлюється.

Тим часом російські окупанти вчергове заявили про буцімто знищення "військового об'єкта", коли у громадах на Покровському напрямку триває евакуація цивільних.

Окрім транспортної інфраструктури окупанти також нищать інші цивільні об'єкти: у західній частині Покровська уже неможливо відновити електропостачання через значні пошкодження.

Станом на 12 вересня росіяни залишили громаду без світла, газу та води.

Влада наголошує: єдиний вихід – евакуація, поки є можливість виїхати з міста.

Куди звернутися щодо евакуації?

Стосовно евакуації можна звернутися за цими номерами:

→ 0800300101 - контактний центр Покровської МВА, зокрема можна залишити заявку на евакуацію потягом;

→ 0800500121 та 0730500121 – евакуаційний кол-центр Донецької області;

→ 0800332614 – волонтери Благодійного фонду "Схід SOS": евакуація з дітьми, тяжкохворими та маломобільними особами із розселенням, також із домашніми улюбленцями (працює з понеділка до суботи з 08:00 до 18:00);

→ 0932022232 та 0964041034 – волонтери громадської організації "Пролісок": для супроводу тяжкохворих із медичним персоналом.

10 вересня росіяни обстріляли Покровськ і пошкодили газорозподільчу станцію – без газу лишилося близько 28 000 осіб, а згодом РФ вдарила по селу Гнатівка, де вбила чоловіка та поранила його дружину.

12 вересня стало відомо, що в результаті російських обстрілів перебито водопостачання до Покровська.

У Нацгвардії повідомили, що на Покровському напрямку, який вже тривалий час залишається одним із найгарячіших на фронті, окупанти почали вдаватись до тактики комбінованих атак на тих ділянках, де не можуть прорвати оборону українських сил.

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