"Единственный выход – эвакуация". РФ била по транспортной инфраструктуре Покровска: фото

Оккупанты оставили Покровскую громаду без света, газа и воды

Фото: спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин

Россияне дважды поразили транспортную инфраструктуру Покровска и разрушили секцию путепровода. Часть критической инфраструктуры города также была разрушена, сообщила Покровская городская военная администрация.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

На фото, которыми располагает LIGA.net, видно, что один из пролетов моста полностью разрушен:

Фото: спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин

Фото: спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин

Фото: спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин

Фото: спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин

Фото: спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин

Россияне оставили Покровскую громаду без света, газа и воды

ОВА сообщила, что 11 сентября, около 10:50, произошел российский обстрел восточной части Покровска с попаданием возле одного из путепроводов – взрывная волна также повредила жилые многоквартирные дома.

По данным властей, уже 12 сентября, в 04:40, россияне попали в дорожно-транспортный объект и разрушили одну из секций путепровода. О пострадавших не сообщалось, тип вооружения, которым ударили оккупанты, устанавливается.

Тем временем российские оккупанты в очередной раз заявили о якобы уничтожении "военного объекта", когда в громадах на Покровском направлении продолжается эвакуация гражданских.

Кроме транспортной инфраструктуры оккупанты также уничтожают другие гражданские объекты: в западной части Покровска уже невозможно возобновить электроснабжение из-за значительных повреждений.

По состоянию на 12 сентября россияне оставили громаду без света, газа и воды.

Власти подчеркивают: единственный выход – эвакуация, пока есть возможность уехать из города.

Куда обратиться за эвакуацией?

Относительно эвакуации можно обратиться по этим номерам:

→ 0800300101 – контактный центр Покровской ГВА, в частности, можно оставить заявку на эвакуацию поездом;

→ 0800500121 и 0730500121 – эвакуационный кол-центр Донецкой области;

→ 0800332614 – волонтеры Благотворительного фонда "Восток SOS": эвакуация с детьми, тяжелобольными и маломобильными лицами с расселением, а также с домашними любимцами (работает с понедельника по субботу с 08:00 до 18:00);

→ 0932022232 и 0964041034 – волонтеры общественной организации "Пролісок": для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом.

10 сентября россияне обстреляли Покровск и повредили газораспределительную станцию – без газа осталось около 28 000 человек, а впоследствии РФ ударила по селу Игнатовка, где убила мужчину и ранила его жену.

12 сентября стало известно, что в результате российских обстрелов перебито водоснабжение в Покровск.

В Нацгвардии сообщили, что на Покровском направлении, которое уже долгое время остается одним из самых горячих на фронте, оккупанты начали прибегать к тактике комбинированных атак на тех участках, где не могут прорвать оборону украинских сил.

Читайте также: "Ров засыпан трупами россиян, а оккупанты через них лезут". Что сейчас происходит под Селидово