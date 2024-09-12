"Ситуация лучше не станет". Россия перебила водоснабжение в Покровск

ОВА призывает жителей Покровска эвакуироваться, потому что из-за боевых действий ситуация становится все сложнее

Иллюстративное фото — ресурс оккупантов

В результате российских обстрелов перебито водоснабжение в Покровск Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

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Из-за боев остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Возобновить ее работу сейчас невозможно, заявил Филашкин.

Он подчеркнул, что продолжается работа над решением этой проблемы – в частности, уже сейчас в Покровской громаде за счет местного бюджета пробурили 75 скважин общего пользования, за счет ОСМД – 250 скважин возле многоэтажек.

Также организован подвоз питьевой воды и появилось восемь установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно.

"Ситуация сложная и в ближайшее время лучше не станет. Поэтому я еще раз призываю: эвакуируйтесь!" – добавил Филашкин.

19 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской громады.

С 5 сентября из Покровска отменили эвакуационные поезда. Павлоград станет основной станцией для эвакуации гражданских из Донецкой области.

10 сентября россияне обстреляли Покровск и повредили газораспределительную станцию – без газа остались около 28 000 человек.

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