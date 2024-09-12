"Ситуація кращою не стане". Росія перебила водопостачання до Покровська

ОВА закликає мешканців Покровська евакуюватися, тому що через бойові дії ситуація стає дедалі складнішою

Ілюстративне фото — ресурс окупантів

У результаті російських обстрілів перебито водопостачання до Покровська Донецької області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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Через бої зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо, заявив Філашкін.

Він наголосив, що триває робота над вирішенням цієї проблеми – зокрема, вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурено 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ — 250 свердловин біля багатоповерхівок.

Також громаді організовано підвезення питної води та з'явилося вісім установок зворотного осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно.

"Ситуація складна і найближчим часом кращою не стане. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь!" – додав Філашкін.

19 серпня почалася примусова евакуація сімей із дітьми з Покровської громади.

З 5 вересня з Покровська скасували евакуаційні поїзди. Павлоград буде основною станцією для евакуації цивільних із Донецької області.

10 вересня росіяни обстріляли Покровськ і пошкодили газорозподільчу станцію – без газу лишилися близько 28 000 осіб.

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