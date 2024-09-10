Росіяни били по Покровську: є загиблий та постраждалий, без газу лишилося 28 000 осіб
Ілюстративне фото: Нацполіція

Росіяни обстріляли Покровськ і пошкодили газорозподільчу станцію – без газу лишилося близько 28 000 людей, а згодом РФ вдарила по селу Гнатівка, де вбила чоловіка та поранила його дружину. Про це повідомила міська військова адміністрація.

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Обстріл газорозподільчої станції стався близько 10:40 – без постачання лишилося 23 000 жителів Покровська та 5000 Родинського, пише ОВА.

Вона додає: близько 11:30 росіяни здійснили обстріл села Гнатівка – загинув власник одного з приватних домоволодінь, також поранення отримала його дружина.

Влада вчергове закликала людей евакуюватися з громади. Номери евакуаційного кол-центру Донецької області: 0800500121 та 0730500121. Заявку на евакуацію потягом можна залишити за 0800300101.

Мапа: Deeptate
Мапа: Deeptate
Мапа: Deeptate
Мапа: Deeptate

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