Росіяни били по Покровську: є загиблий та постраждалий, без газу лишилося 28 000 осіб

Ілюстративне фото: Нацполіція

Росіяни обстріляли Покровськ і пошкодили газорозподільчу станцію – без газу лишилося близько 28 000 людей, а згодом РФ вдарила по селу Гнатівка, де вбила чоловіка та поранила його дружину. Про це повідомила міська військова адміністрація.

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Обстріл газорозподільчої станції стався близько 10:40 – без постачання лишилося 23 000 жителів Покровська та 5000 Родинського, пише ОВА.

Вона додає: близько 11:30 росіяни здійснили обстріл села Гнатівка – загинув власник одного з приватних домоволодінь, також поранення отримала його дружина.

Влада вчергове закликала людей евакуюватися з громади. Номери евакуаційного кол-центру Донецької області: 0800500121 та 0730500121. Заявку на евакуацію потягом можна залишити за 0800300101.

Мапа: Deeptate

Мапа: Deeptate

1 серпня Зеленський заявив, що пріоритетом для Росії наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

19 серпня почалася примусова евакуація сімей із дітьми з Покровської громади.

З 5 вересня з Покровська скасували евакуаційні поїзди. Павлоград буде основною станцією для евакуації цивільних із Донецької області.

За місяць із Покровська вдалося евакуювати понад 20 000 людей, зокрема 3000 дітей.

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