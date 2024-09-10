Россияне били по Покровску: есть погибший и пострадавший, без газа осталось 28 000 человек

Власти в очередной раз призвали людей эвакуироваться из общины

Иллюстративное фото: Нацполиция

Россияне обстреляли Покровск и повредили газораспределительную станцию – без газа осталось около 28 000 человек, а впоследствии РФ ударила по селу Гнатовка, где убила мужчину и ранила его жену. Об этом сообщила городская военная администрация.

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Обстрел газораспределительной станции произошел около 10:40 – без снабжения осталось 23 000 жителей Покровска и 5000 Родинского, пишет ОВА.

Она добавляет: около 11:30 россияне совершили обстрел села Игнатовка – погиб владелец одного из частных домовладений, также ранения получила его жена.

Власти в очередной раз призвали людей эвакуироваться из общины. Номера эвакуационного колл-центра Донецкой области: 0800500121 и 0730500121. Заявку на эвакуацию поездом можно оставить по 0800300101.

Карта: Deeptate

Карта: Deeptate

1 августа Зеленский заявил, что приоритетом для России сейчас является захват Покровска в Донецкой области.

19 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской общины.

С 5 сентября из Покровска отменили эвакуационные поезда. Павлоград станет основной станцией для эвакуации гражданских из Донецкой области.

За месяц из Покровска удалось эвакуировать более 20 000 человек, в том числе 3000 детей.

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