Спикер Пентагона: Россияне еще не в Покровске и даже не приблизились
Пэт Райдер (Фото: Пентагон)

Российские войска пытаются продвинуться в Покровск в Донецкой области, но пока не смогли захватить город. Об этом во время брифинга сообщил спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

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Райдер отметил, что хотя РФ делает заявления о захвате территории вблизи Покровска, интенсивные бои продолжаются за пределами города. Он подчеркнул, что пока нет точной информации о том, что именно захватили россияне.

"Мы знаем, что Россия добилась некоторых постепенных успехов в своем наступлении на Покровск, но они еще не захватили город и не приблизились к этому", – сказал Райдер.

Отвечая на уточняющий вопрос, верят ли США, что Россия уже контролирует город, Райдер ответил отрицательно, подчеркнув, что Покровск является стратегически важным, и Украина активно работает над его обороной.

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