Речник Пентагону: Росіяни ще не у Покровську і навіть не наблизились

Покровськ є стратегічно важливим, і Україна активно працює над його обороною, заявив Пет Райдер

Пет Райдер (Фото: Пентагон)

Російські війська намагаються просунутися до Покровська у Донецькій області, але поки не змогли захопити місто. Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

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Райдер зазначив, що хоча РФ робить заяви про захоплення території поблизу Покровська, інтенсивні бої тривають за межами міста. Він підкреслив, що наразі немає точної інформації про те, що саме захопили росіяни.

"Ми знаємо, що Росія досягла деяких поступових успіхів у своєму наступі на Покровськ, але вони ще не захопили місто і не наблизилися до цього", — сказав Райдер.

Відповідаючи на уточнювальне питання, чи вірять США, що Росія вже контролює місто, Райдер відповів негативно, підкресливши, що Покровськ є стратегічно важливим, і Україна активно працює над його обороною.

1 серпня Зеленський заявив, що пріоритетом для Росії наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

19 серпня почалася примусова евакуація сімей із дітьми з Покровської громади.

З 5 вересня з Покровська скасували евакуаційні поїзди. Павлоград буде основною станцією для евакуації цивільних з Донецької області.

За місяць з Покровська вдалося евакуювати понад 20 000 людей, зокрема 3000 дітей.

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