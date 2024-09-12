На Покровском направлении Россия комбинированно атакует там, где не может прорваться – НГУ

Оккупанты пытаются совмещать применение дронов-камикадзе и сбросов с ударами с артиллерии, рассказал спикер НГУ Музычук

Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

На Покровском направлении, которое долгое время остается одним из самых горячих на фронте, оккупанты начали прибегать к тактике комбинированных атак на тех участках, где не могут прорвать оборону украинских сил. Об этом LIGA.net сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

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"В последние дни наблюдается попытка противника комбинировать применение сбросов и дронов-камикадзе с огнем артиллерии там, где противнику не удается осуществить продвижение в отношении наших позиций", – сказал спикер НГУ.

Пехота армии РФ пытается двигаться по лесополосам небольшими группами по два-три оккупанта. Противник пытается использовать и имеющиеся укрытия промышленных объектов для накопления и выдвижения живой силы, отметил Музычук.

Также он сообщил о большой активности применения россиянами авиации на этом и соседних направлениях – соответственно, в большом количестве применяются и управляемые авиабомбы против украинских сил.

Спикер подчеркнул, что подразделения Нацгвардии эффективно наносят поражение оккупантам, несмотря на их многочисленные попытки штурмов. Благодаря прикрытию огнем артиллерии, обнаружению и уничтожению противника с помощью сбросов и ударов FPV-дронов, подразделениям, выполняющим задания на Покровском направлении, удается удерживать позиции.

В частности, добавил Музычук, на Покровском направлении гвардейцы в течение суток обезвредили более 120 оккупантов, танк, артсистему, четыре боевых бронемашины, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пять единиц автомобильной техники.

В интервью CNN, опубликованном 8 сентября, главком ВСУ Сырский сообщил, что операция в Курской области помогла ослабить наступление российских войск на Покровском направлении.

10 сентября представитель Пентагона Райдер заявил, что россияне еще не в Покровске и даже не приблизились.

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