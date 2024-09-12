На Покровському напрямку Росія комбіновано атакує там, де не може прорватись – НГУ

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

На Покровському напрямку, який вже тривалий час залишається одним із найгарячіших на фронті, окупанти почали вдаватись до тактики комбінованих атак на тих ділянках, де не можуть прорвати оборону українських сил. Про це LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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"Протягом останніх днів спостерігається намагання противника комбінувати застосування скидів і дронів-камікадзе із вогнем артилерії там, де противнику не вдається здійснити просування відносно наших позицій", – сказав речник НГУ.

Піхота армії РФ намагається рухатися лісосмугами невеликими групами по два-три окупанти. Противник намагається використовувати й наявні укриття промислових об’єктів для накопичення та висування живої сили, зазначив Музичук.

Також він повідомив про велику активність застосування росіянами авіації на цих і сусідніх напрямках – відповідно, у великій кількості застосовуються і керовані авіабомби проти українських сил.

Речник наголосив, що підрозділи Нацгвардії ефективно завдають ураження окупантам, попри їхні чисельні спроби штурмів. Завдяки прикриттю вогнем артилерії, виявленню та знищенню противника за допомогою скидів та ударів FPV-дронів, підрозділам, які виконують завдання на Покровському напрямку, вдається утримувати позиції.

Зокрема, додав Музичук, на Покровському напрямку гвардійці протягом доби знешкодили понад 120 окупантів, танк, артсистему, чотири бойові бронемашини, два склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, п’ять одиниць автомобільної техніки.

В інтерв'ю CNN, опублікованому 8 вересня, головком ЗСУ Сирський повідомив, що операція у Курській області допомогла послабити наступ російських військ на Покровському напрямку.

10 вересня речник Пентагону Райдер заявив, що росіяни ще не у Покровську і навіть не наблизились.

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