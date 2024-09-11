"Ров засыпан трупами, а россияне через них лезут". Что сейчас происходит под Селидово

Офицер бригады "Кара-Даг" сообщил, что у защитников есть дроны с тепловизорами, чтобы отбивать ночные атаки РФ

Иллюстративное фото: Facebook бригады НГУ "Кара-Даг"

Уже как неделю защитники из бригады Национальной гвардии "Кара-Даг" остановили продвижение россиян на Селидовском направлении. Захватчиков пытаются максимально сдержать еще до пехотных рубежей. В то же время россияне "штурмуют почти до последнего", хотя и несут потери. Об этом LIGA.net сообщил офицер бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Виталий Миловидов в комментарии для большого текста: "Силы россиян стачиваются. Наши – тоже". Что происходит под Угледаром, Покровском и Кураховым.

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По его словам, зоной ответственности бригады является Селидовское направление – больше недели как бойцы "Кара-Дага" остановили там продвижение россиян.

Пока видно, что россияне становятся осторожнее – и уже не так открыто перемещается, поскольку на подступах к рубежам обороны удачно работает украинская артиллерия и FPV-дроны, пояснил Миловидов.

Он отметил, что нацгвардейцам удалось уменьшить количество контактных боев непосредственно на подступах к Селидову – и защитники максимально пытаются сдержать захватчиков до рубежей пехоты.

При этом, добавил военный, россияне "штурмуют почти до последнего".

"Сказать, что они где-то получили по зубам и откатились назад – такой практики у них совсем нет. Там противотанковый ров, который шахта имени Котляревского, в окрестностях Селидового, он уже засыпан просто трупами, и они через них лезут, и просто ходят один по одному. Ужасная картина", – рассказал офицер.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

В течение последнего месяца россияне передвигались днем – начиная с 5 утра, как только восходило солнце, они начинали накапливаться где-то, чтобы уже большими группами пытаться проводить штурмы, но в последние несколько дней оккупанты "понемногу начинают прощупывать" и ночью, заходить в тылы и пытаются обойти украинские наблюдательные посты и позиции, рассказал Миловидов.

Впрочем, против этого у украинских военных есть дроны с ночным тепловизионным видением, заметил военный.

Также защитники не наблюдают увеличения российской техники на направлении (ее привлечение являются единичными случаями), но РФ начинает применять больше управляемых авиабомб, а также не пренебрегают избиением выкосокочного оружия по украинским позициям, которые физически не могут одолеть.

В общем, офицер предполагает: то, что россияне стали осторожнее и меньше накапливаются – это не уменьшение количества захватчиков, а передышка для подбора тактики, которая должна позволить оккупантам "немножко изменить ситуацию".

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