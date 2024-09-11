"Рів засипаний трупами росіян, а росіяни через них лізуть". Що зараз відбувається під Селидовим

Офіцер бригади "Кара-Даг" повідомив, що у захисників є дрони з тепловізорами, щоб відбивати нічні атаки РФ

Ілюстративне фото: Facebook бригади НГУ "Кара-Даг"

Уже як тиждень захисники з бригади Національної гвардії "Кара-Даг" зупинили просування росіян на Селидівському напрямку. Загарбників намагаються максимально стримати ще до піхотних рубежів. Водночас росіяни "штурмують майже до останнього", хоча й зазнають втрат. Про це LIGA.net повідомив офіцер бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Віталій Міловідов у коментарі для великого тексту: "Сили росіян сточуються. Наші – теж". Що відбувається під Вугледаром, Покровськом та Кураховим.

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За його словами, зоною відповідальності бригади є Селидівський напрямок – понад тиждень як бійці "Кара-Дагу" зупинили там просування росіян.

Наразі видно, що росіяни стають більш обережними – і вже не так відкрито переміщуються, оскільки на підступах до рубежів оборони вдало працює українська артилерія та FPV-дрони, пояснив Міловідов.

Він зауважив, що нацгвардійцям вдалося зменшити кількість контактних боїв безпосередньо на підступах до Селидового – і захисники максимально намагаються стримати загарбників до рубежів піхоти.

Водночас, додав військовий, росіяни "штурмують майже до останнього".

"Сказати, що вони десь отримали по зубах і відкотилися назад – такої практики у них зовсім немає. Там протитанковий рів, який біля шахти "Котляревська", на околицях Селидового, він вже засипаний просто трупами, і вони через них лізуть, і просто ходять один по одному. Жахлива картина", – розповів офіцер.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Впродовж останнього місяця росіяни пересувалися вдень – починаючи з п'ятої ранку, щойно сходило сонце, вони починали накопичуватися десь, щоб вже більшими групами намагатися проводити штурми, але в останні декілька днів окупанти "потрошки починають прощупувати" і вночі, заходити у тили та намагаються обійти українські спостережні пости та позиції, розповів Міловідов.

Утім, проти цього в українських військових є дрони з нічним тепловізійним баченням, зауважив військовий.

Також захисники не спостерігають збільшення російської техніки на напрямку (її залучення є поодинокими випадками), але РФ починає застосовувати більше керованих авіабомб, а також не нехтує бити високоточною зброєю по українських позиціях, які фізично не можуть здолати.

Загалом офіцер припускає: те, що росіяни стали більш обережними та менше накопичуються – це не зменшення кількості загарбників, а передишка для підбору тактики, яка мала б дозволити окупантам "трошки змінити ситуацію".

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