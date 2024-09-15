РФ двічі била по Харкову: здійнялася пожежа у навчальному закладі, пошкоджено скління у поліклініці
Росіяни двічі били по Харкову ввечері 14 та вночі 15 вересня – була пожежа у навчальному закладі, пошкоджено скління в поліклініці. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.
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За його даними, 14 вересня, о 23:20, росіяни вдарили двома керованими авіабомбами по Харкову – зайнялася пожежа у будівлі навчального закладу, палала трава у Київському районі.
Майже за годину, о 00:13, 15 вересня окупанти влучили у землю на території лікарні Київського району – через це було пошкоджено скління будівлі поліклініки, написав чиновник.
Обійшлося без постраждалих, наслідки влучань ліквідовували екстрені служби, підсумував Синєгубов.
- 12 вересня росіяни атакували Харків з повітря – на місці удару деблокували жінку з дитиною, загрози їхньому життю не було, є руйнування.
- 14 вересня росіяни завдали ударів по одному із підприємств Запорізької області – загинули троє людей.
- Увечері того ж дня російські військові завдали ракетного удару по Одеському району, через атаку загинуло подружжя, є постраждала.
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