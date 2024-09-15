РФ двічі била по Харкову: здійнялася пожежа у навчальному закладі, пошкоджено скління у поліклініці
Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Росіяни двічі били по Харкову ввечері 14 та вночі 15 вересня – була пожежа у навчальному закладі, пошкоджено скління в поліклініці. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.

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За його даними, 14 вересня, о 23:20, росіяни вдарили двома керованими авіабомбами по Харкову – зайнялася пожежа у будівлі навчального закладу, палала трава у Київському районі.

Майже за годину, о 00:13, 15 вересня окупанти влучили у землю на території лікарні Київського району – через це було пошкоджено скління будівлі поліклініки, написав чиновник.

Обійшлося без постраждалих, наслідки влучань ліквідовували екстрені служби, підсумував Синєгубов.

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