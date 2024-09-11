Зеленский отреагировал на передачу России иранских баллистических ракет

Владимир Зеленский заявил, что доказательств применения Россией иранских ракет пока нет

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский, комментируя передачу России иранских баллистических ракет, заявил, что Украина получила информацию об этом от союзников, но пока без деталей. Об этом глава государства рассказал на брифинге после четвертого саммита международной Крымской платформы.

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"Мы получили такую же информацию, которую мы видели в медиа, без каких-либо деталей. Некоторые детали по количеству, может мы видели немного больше, чем есть открытой информации", — сказал президент.

Зеленский добавил, что получил эти данные на уровне разведок от партнеров.

"Но еще раз, не могу пока подтвердить по применению соответствующих ракет. Я могу подтвердить, только когда у нас есть доказательства, как это было с Северной Кореей – и по ракетам, и по использованию северокорейских артиллерийских снарядов", — подчеркнул глава государства.

Он констатировал, что РФ применяет в большом количестве иранские дроны. По его словам, есть лицензии, согласно которым Россия производит иранские беспилотники на своей территории.

"О применении иранских ракет деталей пока нет", — резюмировал президент.

6 сентября газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

11 сентября госсекретарь США Блинкен подтвердил, что Иран передал России баллистические ракеты. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.

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