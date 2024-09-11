Зеленський відреагував на передання Росії іранських балістичних ракет

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський, коментуючи передання Росії іранських балістичних ракет, заявив, що Україна отримала інформацію про це від союзників, але поки без деталей. Про це глава держави розповів під час брифінгу після четвертого саміту міжнародної Кримської платформи.

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"Ми отримали таку саму інформацію, яку ми бачили в медіа, без якихось деталей. Деякі деталі щодо кількості, може ми бачили трішки більше, ніж є відкритої інформації", – сказав президент.

Зеленський додав, що отримав ці дані на рівні розвідок від партнерів.

"Але ще раз, не можу поки підтвердити щодо застосування відповідних ракет. Я можу підтвердити, тільки коли у нас є докази, як це було з Північною Кореєю – і щодо ракет, і щодо використання північнокорейських артилерійських снарядів", – наголосив глава держави.

Він констатував, що РФ застосовує у великій кількості іранські дрони. За його словами, є ліцензії, за якими Росія виробляє іранські безпілотники на своїй території.

"Щодо застосування іранських ракет деталей поки що немає", – резюмував президент.

6 вересня газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

11 вересня держсекретар США Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.

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