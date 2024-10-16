Зеленский говорит, что Украина воюет с тремя странами. Беларуси в списке нет

По словам президента, Украина воюет уже не только с Россией, но и с Ираном и КНДР

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина воюет уже с тремя странами – Россией, Северной Кореей и Ираном. Об этом, выступая 16 октября в Верховной Раде, заявил президент Владимир Зеленский. В то же время о Беларуси, ставшей плацдармом для полномасштабного наступления оккупационных войск РФ на Украину, он не упомянул.

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"В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на данный момент уже есть Северная Корея – семья Ким, которая держит в рабстве более 20-миллионную часть корейского народа", – заявил Зеленский.

По его словам, украинская военная разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. Это рабочие для российских заводов – вместо убитых на войне россиян и личный состав для российской армии.

Кроме того, напомнил Зеленский, Иран, передающий России дроны-камикадзе, также является участником войны.

"Каждый видит помощь иранского режима для Путина так же, как и сотрудничество Китая с Россией. Несмотря на заявления, Пекин воздерживается от действительно серьезных, действенных шагов для того, чтобы остановить Путина, остановить агрессию и нарушение Россией устава ООН", – заявил глава государства.

15 октября 2024 года собеседник в военной разведке сообщил LIGA.net , что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи.

, что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи. Впоследствии появилась информация о том, что 18 военных из Северной Кореи уже сбежали со своих позиций на российско-украинской границе в Брянской и Курской областях РФ.