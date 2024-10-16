Зеленський каже, що Україна воює з трьома країнами. Білорусі у переліку немає

За словами президента, Україна воює вже не тільки з Росією, але й з Іраном та КНДР

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна воює вже з трьома країнами – Росією, Північною Кореєю та Іраном. Про це, виступаючи 16 жовтня у Верховній Раді, заявив президент Володимир Зеленський. Водночас про Білорусь, яка стала плацдармом для повномасштабного наступу окупаційних військ РФ на Україну, він не згадав.

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"В коаліції злочинців разом із Путіним станом на зараз уже є Північна Корея – родина Кім, яка тримає в рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу", – заявив Зеленський.

За його словами, українська воєнна розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передання людей. Це робітники для російських заводів – замість убитих на війні росіян, і особовий склад для російської армії.

Крім того, нагадав Зеленський, Іран, який передає Росії дрони-камікадзе, також є учасником війни.

"Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна так само як і співпрацю Китаю з Росією. Попри заяви, Пекін утримується від справді серйозних, дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН", – заявив глава держави.

15 жовтня 2024 року співрозмовник у воєнній розвідці повідомив LIGA.net , що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї.

, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї. Згодом з'явилася інформація, що 18 військових з Північної Кореї вже втекли зі своїх позицій на російсько-українському кордоні у Брянській та Курській областях РФ.