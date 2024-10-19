Конгресмен Тернер: Використання військ КНДР проти України має бути "червоною лінією"

Майк Тернер (Фото: Rod Lamkey/EPA)

Голова комітету з розвідки Палати представників американського Конгресу Майк Тернер закликав президента США Джо Байдена визначити використання північнокорейських військ у війні проти України як "червону лінію". Про це політик повідомив у соціальній мережі X і опублікував лист до Байдена.

Республіканець зазначив у ньому, що публічні звіти українських та південнокорейських спецслужб детально описують можливе переміщення північнокорейських військ на російських кораблях цього місяця.

"Адміністрація не поінформувала Постійний комітет з розвідки або комітет Палати представників з оборони про будь-які оцінки розвідувальних служб США або Пентагону щодо цих переміщень військ", – йдеться у листі.

Тернер додав, що ці переміщення військ "викликають тривогу і є ескалацією війни в Україні". На його думку, у разі підтвердження, це вимагає негайної реакції США і союзників по НАТО, щоб уникнути розширення війни.

"Північнокорейські війська, які або атакують Україну з території Росії, або входять на територію України, мають бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО. Ваша адміністрація повинна зробити це абсолютно чітко та недвозначно", – наголосив Тернер.

Він закликав Байдена провести негайний секретний брифінг Постійного спеціального комітету з розвідки Палати представників щодо можливої ​​участі північнокорейських військ у війні проти України.