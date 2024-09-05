КНДР другий день поспіль надсилає до Південної Кореї сотні повітряних куль зі сміттям

Пхеньян відновив свої кампанії з надсилання повітряних куль на Південь після перерви майже в місяць

Диктатор КНДР Кім Чен Ин (Фото: KCNA / EPA)

КНДР другий день поспіль запустила повітряні кулі зі сміттям у Південну Корею, людей закликали остерігатися невідомих предметів. Про це повідомило видання Korea Times з посиланням на південнокорейських військових.

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"Оскільки КНДР знову запускає повітряні кулі з 09:00, ми радимо громадськості остерігатися предметів, що падають, і повідомляти в найближчі військові підрозділи або поліцію, якщо ви виявите повітряну кулю, що впала", – йдеться у повідомленні Об’єднаного комітету начальників штабів.

Видання зазначило, що від вечора середи, 4 вересня, до ранку 5 вересня КНДР відправила до Південної Кореї близько 420 повітряних куль зі сміттям. Таким чином Пхеньян відновив свої кампанії з надсилання повітряних куль на Південь після перерви майже в місяць.

Близько 20 куль, більшість із яких містили макулатуру та пластикові пляшки, вилучено в Сеулі та сусідній зі столичним регіоном провінції Кьонгі. Небезпечних речовин в кулях не знайшли, розповіли військові Південної Кореї.

29 травня Північна Корея запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям через кордон. Всередині сміттєвих пакетів, прив'язаних до куль, були порожні пляшки, картон, батарейки, деталі старого взуття та навіть гній.

У КНДР заявили, що у такий спосіб Пхеньян відповів на листівки із закликом повалити північнокорейський режим, які відправлялися кулями з Південної Кореї.

25 червня видання Yonhap писало, що у деяких наповнених сміттям повітряних кулях виявили паразитів і сміття не містило звичайних побутових відходів.

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