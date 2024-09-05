КНДР другий день поспіль надсилає до Південної Кореї сотні повітряних куль зі сміттям
КНДР другий день поспіль запустила повітряні кулі зі сміттям у Південну Корею, людей закликали остерігатися невідомих предметів. Про це повідомило видання Korea Times з посиланням на південнокорейських військових.
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"Оскільки КНДР знову запускає повітряні кулі з 09:00, ми радимо громадськості остерігатися предметів, що падають, і повідомляти в найближчі військові підрозділи або поліцію, якщо ви виявите повітряну кулю, що впала", – йдеться у повідомленні Об’єднаного комітету начальників штабів.
Видання зазначило, що від вечора середи, 4 вересня, до ранку 5 вересня КНДР відправила до Південної Кореї близько 420 повітряних куль зі сміттям. Таким чином Пхеньян відновив свої кампанії з надсилання повітряних куль на Південь після перерви майже в місяць.
Близько 20 куль, більшість із яких містили макулатуру та пластикові пляшки, вилучено в Сеулі та сусідній зі столичним регіоном провінції Кьонгі. Небезпечних речовин в кулях не знайшли, розповіли військові Південної Кореї.
- 29 травня Північна Корея запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям через кордон. Всередині сміттєвих пакетів, прив'язаних до куль, були порожні пляшки, картон, батарейки, деталі старого взуття та навіть гній.
- У КНДР заявили, що у такий спосіб Пхеньян відповів на листівки із закликом повалити північнокорейський режим, які відправлялися кулями з Південної Кореї.
- 25 червня видання Yonhap писало, що у деяких наповнених сміттям повітряних кулях виявили паразитів і сміття не містило звичайних побутових відходів.
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